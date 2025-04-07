Ümit Özdağ'ın Sosyal Medya Hesabından Açıklama: "Bugün Tutukluluğunun 77. Günü. Henüz İddianamesi Hazır Değil! Buna Adalet mi Diyorsunuz" - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Sosyal Medya Hesabından Açıklama: "Bugün Tutukluluğunun 77. Günü. Henüz İddianamesi Hazır Değil! Buna Adalet mi Diyorsunuz"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, "Bugün tutukluluğunun 77. günü. Henüz iddianamesi hazır değil! Buna adalet mi diyorsunuz? Adalet mülkün temeli olmalıdır" dedi.

07.04.2025 11:03
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(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, "Bugün tutukluluğunun 77. günü. Henüz iddianamesi hazır değil! Buna adalet mi diyorsunuz? Adalet mülkün temeli olmalıdır" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, Özdağ hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmamasına tepki gösterildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Türk Milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için 9 Aralık 1997'de Siirt Başsavcılığı tarafından TCK 312'de düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' dosyası hazırlanmış, Diyarbakır Başsavcılığına yollanmıştı. Diyarbakır Başsavcılığı 11 Şubat 1998'de iddianameyi hazırlamıştı. Soruşturmanın başlaması ile iddianamenin hazırlanması arasında 64 gün geçmişti. İddianame hazırlanma sürecinde Erdoğan tutuklanmamıştı. Hüküm kesinleştikten sonra cezaevine girmişti.

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş birçok ilimizi kapsayan, yüzlerce kişinin yaralandığı, birçok kişinin öldüğü, yer yer ayaklanma boyutu kazanan 'Rojova olayları' diye anılan olaylardan ötürü 4 Kasım 2016'da tutuklandı. 68 gün sonra 11 Ocak 2017'de iddianamesi savcılık tarafından mahkemeye teslim edildi.

Ümit Özdağ 30 Haziran 2024'te Kayseri'de çıkan ve aradan geçen 6,5 ay içinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Başsavcılığının hakkında en ufak bir suçlamada bulunmamasına rağmen İstanbul Başsavcılığı tarafından 21 Ocak 2025'te tutuklandı. Bugün tutukluluğunun 77. günü. Henüz iddianamesi hazır değil! Buna adalet mi diyorsunuz? Adalet mülkün temeli olmalıdır!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Sosyal Medya Hesabından Açıklama: 'Bugün Tutukluluğunun 77. Günü. Henüz İddianamesi Hazır Değil! Buna Adalet mi Diyorsunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Sosyal Medya Hesabından Açıklama: "Bugün Tutukluluğunun 77. Günü. Henüz İddianamesi Hazır Değil! Buna Adalet mi Diyorsunuz" - Son Dakika
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