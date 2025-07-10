UMKE'den Deprem Tatbikatı

Van'ın Muradiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla düzenlenen eğitim kampı kapsamında, enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Ünseli Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda gerçekleştirilen tatbikata, Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den gelen 125 UMKE personeli katıldı.
Tatbikatta senaryo gereği, ilçede 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri, yıkılan binaların enkazındaki yaralıları çıkararak, Acil Müdahale Çadırı'na ulaştırdı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı.
Yarın sona erecek eğitim programında, suda ve doğada kayıp arama, trafik ve helikopter kazalarında yaralıların kurtarılması tatbikatları gerçekleştirilecek.
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