UMKE Ekibi Sayısı 3'e Çıkarıldı - Son Dakika
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UMKE Ekibi Sayısı 3'e Çıkarıldı

UMKE Ekibi Sayısı 3\'e Çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi' dedi.

13.02.2024 23:54  Güncelleme: 23:55
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'UMKE EKİBİ SAYISI 3'E ÇIKARILDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi" dedi.

Kaynak: DHA

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