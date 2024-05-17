UMKE, Gaziantep'te 1 Hafta Süren Tatbikatları Tamamladı - Son Dakika
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UMKE, Gaziantep'te 1 Hafta Süren Tatbikatları Tamamladı

UMKE, Gaziantep\'te 1 Hafta Süren Tatbikatları Tamamladı

Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı. Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, afet ve olağan dışı durumlarda kazazedelere müdahale tatbikatı yaptı. Tatbikatta terör saldırısı senaryosu da gerçekleştirilerek yaralılara hızlı ve doğru müdahale yapıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri de tatbikatta yer aldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, UMKE'nin deprem bölgesindeki görevlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

17.05.2024 14:33
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Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı.

Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, ilk olarak teorik eğitim aldı.

Alanında uzmanlar eşliğinde afet ve olağan dışı durumlarda kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale tatbikatı yapıldı.

Ekipler, tatbikatın son gününde senaryo gereği bir alanda yaşanan terör saldırısında yaralanan çok sayıda vatandaşa en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 6 dakikada kurdukları sahra hastanesinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumlarına göre ambulanslara hastanelere sevk etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri de tatbikatta hazır bulundu.

Öğrenciler de hocaları eşliğinde tatbikatın belirli alanlarına katıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, AA muhabirine, Gaziantep'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı.

Her zaman tüm senaryolara hazır olmaları gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Burada 244 personelimiz görev aldı. Biliyorsunuz deprem bölgesinde bir iliz. Yakın zamanda böyle bir tecrübemiz de oldu. Deprem anında bu UMKE ekiplerimizin nasıl ciddi görevler üstlendiklerini gördük. Buralardaki tecrübelerimizi de dikkate alarak yeni durumlara, yeni olağanüstü durumlara ve afetlere daha hazırlıklı olmak adına bu eğitimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bunun dışında diğer her türlü afet anına hazırlıklı olacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Tüm olağanüstü durumlarda ekibimiz her türlü zor şartlara uygun eğitimlerini çok ciddi bir şekilde buradaki pratikleriyle geliştirmiş oldular."

Tatbikata katılan personellere sertifika verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UMKE, Gaziantep'te 1 Hafta Süren Tatbikatları Tamamladı - Son Dakika

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