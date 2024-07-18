Umman'da Petrol Tankeri Faciası: 1 Ölü, 9 Kurtarıldı

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Umman'da, 15 Temmuz'da alabora olan petrol tankerinden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, mürettebattan 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, Umman Sultanlığı'nın Dukum kentindeki Ra's Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan ve pazartesi günü batan "Prestige Falcon" adlı petrol tankerinin enkazından bir mürettebatın cenazesine ulaşıldığı, 9 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, geminin 13'ü Hindistan 3'ü Sri Lanka uyruklu 16 kişilik mürettebatından kayıp olanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Umman'ın güney doğusundaki el-Vusta vilayetine bağlı sahil kenti Dukum, ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahip.