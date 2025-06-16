Umman ve İran'dan Gerginlik İle İlgili Görüşme

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran- İsrail arasındaki gerginliği yatıştırmanın yollarını ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık, Pezeşkiyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail saldırılarında ölen İranlılar için başsağlığı dileklerini iletti.

Umman Sultanı Bin Tarık, İran'daki altyapı ve tesislere zarar veren İsrail saldırılarını kınadı.

Bin Tarık, Umman hükümetinin bu krizi sona erdirmek; daha da tırmanmasını önlemek, adil çözümler bulmak ve hayatın normal akışına yeniden dönülmesini sağlamak adına tüm siyasi ve diplomatik yolları kullanarak aktif şekilde katkıda bulunmak için çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da güvenlik ve barışın dayanaklarını sağlamlaştırmak, halkların istikrar ve refahını sağlamak adına Umman hükümetinin bakış açılarını yakınlaştırma ve barış yanlısı yollarla çözüm bulma çabalarından övgüyle söz etti.

Pezeşkiyan, İran'ın, acımasız İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalırken diyalog ve müzakere yoluyla diplomatik çözümleri desteklediğini, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine saygılı olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca İran'ın uluslararası topluma "adaletin ve devletlerin meşru müdafaa hakkının yanında durma" çağrısı yaptığını aktardı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.