Ümraniye Belediyesi 40 Bin Türk Bayrağını Hane ve Esnafa Ulaştırdı

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından harekete geçti. Belediye, 40 bin Türk bayrağının ilçe genelinde hane ve esnafa ulaştırdığını duyurdu. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan video sosyal medyada ilgi gördü.

Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan videoda; esnafa bayrak takdim edilmesi, dükkanlara asılan ay yıldızlı bayraklar ve kırmızı beyazla süslenen sokakların yanı sıra Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler yer aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu bayrak, milletimizin ortak değeridir. Her evde, her iş yerinde dalgalanması gurur vericidir" dedi.

Sosyal medyada kullanıcılar, 'Gurur verici görüntüler', 'Türkiye'nin birliği bu karelerde' gibi ifadelerle kampanyaya destek verdi.