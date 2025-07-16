Ümraniye'de Havalı Tüfekle Cinayet İddiası

Ümraniye'de, mobilyacılık yapan bir kişiyi havalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Temmuz'da, Aşağı Dudullu Hasan Efendi Caddesi'nde mobilyacılık yapan Rıfat Üretir'in (56) arkadaşıyla yürürken uzaktan açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerince olay anında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı Mustafa Y'nin ifadesine başvuruldu.

Mustafa Y. ifadesinde, arkadaşının birden yere düştüğünü, sırtında kanama olduğunu, ayağa kalkarak kaçmaya çalıştığını ancak bir süre sonra tekrar yere düştüğünü, arkalarına baktığında kimseyi görmediğini ve herhangi bir silah sesi duymadığını beyan etti.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise herhangi bir mermi kovanı bulunamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Üretir'in sırtında havalı tüfeğe ait mermi çekirdeği bulundu.

Ekipler tarafından olay mahallinde lazerle atış güzergahı tespiti yapıldı. Mermi çekirdeğin film setlerine havalı tabancayla çeşitli ekipmanlar tedarik eden bir iş yerinden atıldığı belirlendi.

İş yerinin sahibi Numan O.Ö. (32), polis ekiplerine, dükkandaki kameraların 2 ay önce bozulduğunu, görüntülerin yer aldığı hard diski ise tamire verdiğini söyledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının tamire verildiği iddia edilen firma yetkilisiyle görüştü.

Yetkililer, Numan O.Ö.'nün olayın yaşandığı 10 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında kendilerini aradığını, iş yerine ait kamera kayıt cihazının arızalandığını ve tamire getireceğini söylediğini ancak bu cihazları kendilerine getirmediğini polislere aktardı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Numan O.Ö. emniyette verdiği ifadede, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüpheli, elindeki silahın yanlışlıkla patlaması sonucu Rıfat Üretir'in yaralandığını, olayı fark etmesi üzerine korkarak silahı ve kamera kayıt cihazını parçalayıp otoyol üzerinde tam yerini hatırlamadığı yerlere parça parça attığını beyan etti.

İş yerinde yapılan aramalarda, şüphelinin olayda kullandığı silaha ait olduğunu belirttiği, havalı tüfeklerde kullanılan 2 basınçlı tüp ve olayın ardından ele geçirilen mermi çekirdeğine benzer cisimler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Numan O.Ö. sevk edildiği adliyede işlemleri sürüyor.

Hastanede yaşamını yitiren Rıfat Üretir'in yaralandıktan sonra yere düşüp, kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.