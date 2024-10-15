Ümraniye'de Hayvan Barınağı Protestosu - Son Dakika
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Ümraniye'de Hayvan Barınağı Protestosu

Yaşam hakkı savunucuları, Ümraniye Belediyesi'ne ait sahipsiz hayvan barınağındaki kötü koşulları ve yaşanan ölümleri protesto etti. Barınaktaki hayvanların kurtarılması için mücadele edeceklerini belirten hayvanseverler, belediye başkanını istifaya çağırdı.

15.10.2024 17:24  Güncelleme: 17:33
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Yaşam hakkı savunucuları, Ümraniye Belediyesi'ne ait sahipsiz hayvan barınağındaki kötü koşulları ve yaşanan ölümleri protesto etti. Belediye önünde açıklama yapan hayvanseverler, belediye başkanını istifaya çağırdı.

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı'nda bulunan sahipsiz hayvan barınağında ölü bulunan ve kötü koşullardaki kafeslerde ölümü bekleyen kedi ve köpekler hayvanseverlerin tepkisine neden olmuş, barınaktaki hayvanlar hayvanseverler tarafından koruma altına alınmıştı. Ümraniye Kent Savunması ve Ümraniye Hayvan Hakları İnisiyatifi'nin çağrısıyla Ümraniye Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam hakkı savunucuları, Ümraniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki kötü koşulları ve yaşanan ölümleri protesto etti.

"Bu sokaklar bizim olduğu kadar onların da yaşam alanlarıdır"

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu şöyle konuştu:

"13 ekim itibari ile bu ölüm kampında bulunan tüm canları sanatçı dostlarımızın da desteği ile sahiplendirdik, gönüllüler aracılığı ile barınaktan kurtardık. Bugün yaşananların sebebi öncelikle ölüm yasası daha sonrasında bu yasayı hayata geçirmeye dünden razı yöneticilerdir. Bu kişiler sadece sokak hayvanlarına değil, ağaca düşman, kadına düşman, aslında yaşama düşman bir zihniyetin ürünüdür. Bizler yaşam savunucuları olarak doğamıza kentimize nasıl sahip çıkıyorsak sokakta beraber yaşadığımız canlarımıza da aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sokaklar bizim olduğu kadar onların da yaşam alanlarıdır. Bunu kabul edeceğiz. Sokaktaki canlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz, öğreteceğiz."

"Barınakların altyapısını iyileştirin"

Belediye yetkililerine de seslenen Okuducu, "Barınak bu haliyle hayvan etolojik yapısına uygun değildir. Tüm barınak altyapısı değiştirilemeden buraya tek bir hayvanın bile alınması yaşam hakkı ihlalidir. Barınağın çalışmalarına devam etmesi için düzeltmelerinin acilen yapılmasını talep ediyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam etmesini kabul etmiyoruz.Tüm kafesler biz hayvanseverlere açılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi bildirir belediyenin halkıyla birlikte çalışmasının vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatırız." dedi.

İstifa sloganları attılar

Açıklamanın ardından yaşam hakkı savunucuları, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı istifaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Hayvan Barınağı Protestosu - Son Dakika

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