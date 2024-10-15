Ümraniye\'de Market Denetimleri

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Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve saklama koşulları ile fiyat etiketlerine yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için zabıta ekiplerinin marketlere yönelik denetimleri sıklaştırıldı.

İlçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde, sağlığa zarar verebilecek ürünlerin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli incelemeler yapıldı.

Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

Eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen bazı marketlere cezai işlem yapıldı.