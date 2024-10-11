Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame tamamlandı - Son Dakika
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Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame tamamlandı

Ümraniye\'de polis Şeyda Yılmaz\'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame tamamlandı

ÜMRANİYE'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında iddianame tamamlandı.

11.10.2024 20:18
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ÜMRANİYE'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında iddianame tamamlandı. Geçti hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar da hapis cezası istendi. İddianamede Geçti'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi.

Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, olay yerinde çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak ateş etmeye başladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Yunus Emre Geçti hakkında, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi nedeniyle 'Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Olayda polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin ağır yaralamasının öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirilirken, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, annesi Pınar Geçti yönünden de aynı şekilde değerlendirilip 'üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'50 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS TALEBİ'

Geçti hakkında, olay yerindeki 2 polis memuruna mukavemet ettiği, 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda Yunus Emre Geçti için 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi. Savcılık, Geçti hakkında geçmişi, sosyal ilişkileri, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle cezasında indirim yapılmaması talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame tamamlandı - Son Dakika


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