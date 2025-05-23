Ümraniye'de Satranç Turnuvası Heyecanı

Ümraniye'de satranç heyecanı: Zeka ve strateji nefes kesti

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Ümraniye İlçe Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Ümraniye Okullar Arası Satranç Turnuvası, 22-23 Mayıs tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Turnuvaya 31 resmi okul ve 5 özel okuldan toplam 269 öğrenci katıldı. İki gün süren organizasyonda öğrenciler, zeka ve stratejilerini en üst düzeyde ortaya koydu. Kıyasıya rekabete sahne olan müsabakalarda izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı. Turnuva, centilmence mücadele örnekleriyle de takdir topladı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreni, Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğrencilerin gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Satranç oyununun sabır, dikkat ve strateji gerektiren önemli bir zeka oyunu olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Düzenlediğimiz bu turnuvada 269 çocuğumuz yeteneklerini sergiledi. Her biri bizim için birincidir. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Yıldırım, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.