Umreye Gidenlere Aşı ve Bilgilendirme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü görevlilerince umreye gidecek olan vatandaşlara aşı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı.
Gelibolu Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, umre için kuruma başvuranlara menenjit aşısı uygulandığı, el hijyeni, genel hijyen kuralları, hac ve umrede enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında eğitim verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, umreye gidecek olan vatandaşların ziyaretleri sırasında gerekli olacak yardımcı bilgi notlarının da dağıtılarak "Mers-Cov Hastalığı" hakkında bilgilendirmede yapıldığı kaydedildi.
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