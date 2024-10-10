Umut Kervanı Lübnan'a Yardım Gönderiyor

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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ekipleri, İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'da yardım çalışmalarında bulunmak üzere yarın Beyrut'a gidecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, insanlık için büyük bir tehlike haline gelen İsrail, yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı da Lübnan'da baş gösteren insani krizi yerinde görmek ve bölgeye insani yardımda bulunmak için ülkenin en yoğun şehri olan ve 1,5 milyondan fazla insanın yaşadığı Beyrut'a gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen, 11 Ekim'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gideceklerini bildirerek, 5,5-6 milyona yakın nüfusa sahip olan Lübnan'da, şu anda 1,5 milyon insanın Beyrut'un güneyinden kuzeyine doğru göç halinde olduğunu belirtti.

Ülkede ciddi bir insani krizin yaşandığını kaydeden Ökmen, "Buradaki insani krizi yerinde görmek, yapabileceklerimizi biraz daha netleştirmek adına Beyrut'a gidiyoruz. Özellikle insanların konuşlandırıldığı kuzeye gideceğiz. Çadır hazırlıklarımız var. Orada çadırlarımızı kurup yatak, yorgan, yastık başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bunun yanı sıra ciddi bir gıda ihtiyacı var. Gıda paketlerini ulaştırıp çocuk ve kadınlar için temizlik kitleri dağıtacağız." ifadelerini kullandı.