UNESCO, Dünya Radyo Günü\'nün 13. yıl dönümünü kutluyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Radyo Günü'nün 13. yıl dönümünü "Bilgilendiren, eğlendiren ve eğiten bir yüzyıl" temasıyla kutluyor.
UNESCO verilerinden derlenen bilgilere göre, UNESCO'ya üye ülkeler tarafından 2011'de ilan edilen ve 2012'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından uluslararası BM günü olarak kabul edilen 13 Şubat, "Dünya Radyo Günü" olarak kutlanıyor.
Dünya Radyo Günü, İspanya Radyo Akademisinin teklifiyle, radyo yayın dernekleri, kamu, ticari, topluluk ve uluslararası radyo istasyonları, kurumlar, Birleşmiş Milletler ajansları, programları ve fonları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kalkınma vakıfları ve ajanslarının yanı sıra UNESCO ulusal komisyonları ve üye devletleri temsil eden daimi delegasyonlar gibi tüm paydaşları içeren kapsamlı bir istişare sürecinin ardından oluşturuldu.
Küresel düzeyde en yaygın tüketilen mecra olan radyo, dünyada en çok güvenilen ve kullanılan medya araçlarından biri olmaya devam ediyor.
Dünya Radyo Günü'nün 13. yıl dönümü için belirlenen tema "Bilgilendiren, eğlendiren ve eğiten bir yüzyıl". Bu temayla UNESCO, dünya çapındaki tüm radyo endüstrisini, yüzyıllık yolculuğunun bu özel ve önemli dönüm noktasında, küresel kutlamasına katılmaya davet ediyor.
Dünya Radyo Günü'nün 2024 teması, radyonun olağanüstü geçmişine, ilgili bugününe ve dinamik bir gelecek vaadine geniş bir ışık tutuyor.
Radyo yeni teknolojilere adapte oluyor
Radyo, eğitim, haberleşme ve içerikleriyle geniş bir yelpazede yayın hizmeti sunarken, yeni teknolojilerle yaşam tarzlarına adapte olarak varlığını sürdürüyor.
Telefon ve telgrafın icadından sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru icat edilen radyo, milyonlarca kişiye haber alma imkanı sağladı.
Radyo, internet radyosu, podcast, akıllı telefon ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insanların yaşam tarzı ve davranışlarına adapte olurken, küresel düzeyde kullanılmaya devam ediyor.
Düşük maliyetli bir iletişim aracı ve kolay erişilebilir olmasıyla halihazırda da en güçlü iletişim araçlarından biri kabul edilen radyo, en geniş kitleye en ekonomik yoldan ulaşma konusunda da kolaylık sağlıyor.
Radyo, geçmiş zamanlarda insanların bir arada dinlediği bir medya aracıyken, bugün teknolojik gelişmelerle herkes tarafından her yerde erişilebilir çok platformlu bir hale geldi.
Kutlama amacıyla UNESCO'dan ses dosyaları
UNESCO, 2024 Dünya Radyo Günü vesilesiyle her biri bir dakikalık 20 ses dosyası yayımlıyor.
Ses dosyaları, radyoyu tarihi arka planından şu anki işleyişine kadar tüm süreçte ele alıyor.
Dünya Radyo Günü'nü kutlama amacıyla bu dosyalar, programlarda, etkinliklerde ve sosyal medyada telif hakkı kısıtlaması olmaksızın ücretsiz yayımlanabilecek, paylaşılabilecek ve kullanılabilecek.
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