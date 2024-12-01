UNESCO Ödüllü Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu - Son Dakika
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UNESCO Ödüllü Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu

UNESCO Ödüllü Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu

İZMİR'in Menemen ilçesinde 46 yıldır çömlekçilik yapan ve 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu (58), mesleğinde onur duyacağı en önemli ödülü aldığını dile getirip, "Bu ödül Menemen'deki gelecek nesil ustalarda ilham olacaktır" dedi.

01.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:56
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İZMİR'in Menemen ilçesinde 46 yıldır çömlekçilik yapan ve 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü alan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu (58), mesleğinde onur duyacağı en önemli ödülü aldığını dile getirip, "Bu ödül Menemen'deki gelecek nesil ustalarda ilham olacaktır" dedi.

Menemen'de yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, 12 yaşında çırak olarak başladığı çömlekçilik mesleğini halen devam ettiriyor. Çömlekçiliğin binlerce yıllık merkezi Menemen'de birçok usta yetiştiren, yurt içi ve yurt dışında birçok ödül alan Taşhomcu, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce 2019 yılında İtalya'da düzenlenen çömlek yarışmasında estetik dalında dünya birincisi olan Ahmet Taşhomcu, 27 Kasım'da 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü aldı. Çömlekçiliğe ilkokulu bitirdikten sonra eniştesi Giritli Ali Özoğlu'nun yanında çırak olarak başladığını dile getiren Taşhomcu, yaklaşık 46 yıldır sevdiği mesleğine devam ettiğini söyledi.

'ZAMANA AYAK UYDURURSANIZ MESLEĞİNİZ ÖLMEZ'

Çömlekçiliğin yok olan meslekler arasında görüldüğünü ancak yok olmadığını söyleyen Taşhomcu, "Eskiden Türkiye'nin çok bölgesinde çömlekçilik yapılırken, şu an 3-4 bölgede yapılıyor. En önemli merkez Menemen, çünkü 32 büyük işletmemiz var ve yüzlerce ustamız çalışıyor. Bu meslek ölmez. Eğer mesleğinizi geliştirmezseniz, aynı seviyede kalırsanız ölür. Ben çırakken testi vardı, yağ küpleri vardı ama şu an yok. Daha farklı ürünler yapıyoruz. Eğer kendinizi geliştirirseniz, zamana ayak uydurursanız mesleğiniz ölmez" diye konuştu.

'BEN OLDUM' DİYEMİYORSUNUZ'

Ahmet Taşhomcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda en az 3-4 sefer yurt dışına çıkıyorum. Avrupa'ya, Rusya'ya, Kazakistan'a, Özbekistan'a gidiyorum, çok sayıda ülkeyi geziyorum. Orada da kendi mesleğim açısından bilgi alıyorum. Gördüklerimi de burada uyguluyorum. Bu mesleğin ucu yok. 'Ben oldum' diyemiyorsunuz. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar artı katıyor."

'MESLEĞİMDE ONUR DUYACAĞIM EN ÖNEMLİ ÖDÜL'

İtalya'da 2019'da 32 ülkenin katıldığı dünya çömlek yarışmasında estetik dalında dünya birincisi olduğunu dile getiren Taşhomcu, "Rusya Sibirya'da düzenlenen bir yarışmada da dünya birinciliği aldım. Türkiye içinde ve dışında çok sayıda derecelerim var. Birçok kez yurt dışına jüri olarak davet edildim. Birçok kez eğitim verdim. Ama mesleğimde onur duyacağım en önemli ödül 27 Kasım'da aldığım UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'. Ödülü külliyede Cumhurbaşkanımızın elinden almak da benim için büyük bir onur oldu. Ahmet Usta ödül aldı ama Menemen çömlekçiliği de tanıtıldı. Bu ödül Menemen'deki gelecek nesil ustalarda ilham olacaktır" dedi.

Ahmet Taşhomcu, "Ödülü 2 yıldır bekliyordum. Çünkü İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışma yaptı. Buradaki kuruldan, sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurulu'ndan geçtik. 2 yıldır heyecanla beklerken 27 Kasım'da Kültür Bakanlığı davet etti. Külliyede Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldım. Mesleğimin en üst seviyesinde bu ödülü almam beni çok onurlandırdı. Menemen çömleği için de bir onur ödülü oldu" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIM MESLEĞİ DEVAM ETTİRİYORLAR'

Çocuklarının mesleğini devam ettireceğini belirten çömlek ustası Taşhomcu, "2 oğlum, 2 kızım var. 2 oğlum da usta, bu mesleği devam ettiriyorlar. Kızım da seramik mezunu, kendi atölyesi var. Büyük oğlum 2019'da İtalya'da 1'incilik aldığım yarışmada 3'üncü olmuştu. Çocuklarım mesleği devam ettiriyorlar" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel UNESCO Ödüllü Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu - Son Dakika

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