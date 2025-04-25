UNIFIL Devriyesi Engellendi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde bu sabah devriye gezen birliklerinin 2 kez sivil giyimli şahıslar tarafından engellendiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını desteklemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinin Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesi yakınlarında engellendiği belirtildi.

Devriye gezen birliklerin sivil giyimli kişilerce iki kez engellendiği aktarılan açıklamada, "UNIFIL askerleri alternatif yollar kullanarak görevlerine devam ederken, söz konusu kişilerce bir süre takip edildiler." denildi.

UNIFIL birliklerinin devriye görevlerini tamamladıktan sonra olayla ilgili Lübnan ordusuna bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNIFIL'in, Lübnan hükümetinin bu hassas dönemde 1701 sayılı kararı uygulamasına destek için Lübnan ordusuyla sıkı koordinasyonla çalışmalarını yaptığını herkese hatırlatıyoruz. UNIFIL'in görevini aksatmasına sebep olabilecek her türlü girişim ise Lübnan'ın 1701 sayılı karara bağlı kalmasına engel olacak."

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.