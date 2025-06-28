UNIFIL, Lübnan'da Güvenliği Destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi için Lübnan hükümetiyle yakın işbirliği yürüttüklerini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Abbasiye, Nakura, Kana ve Aytit belediye başkanlarıyla UNFIL yetkililerinin görüşmelerine dair bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için Lübnan ordusuna desteğimizi sürdürüyoruz ve devlet otoritesinin Lübnan'ın güneyinde yeniden tesis edilmesi amacıyla Lübnan hükümetiyle birlikte çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL güçlerinin, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda, bağımsız ve tarafsız şekilde hareket etmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun desteklenmesi yoluyla güneydeki güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mesaj göndermişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'ı kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Söz konusu karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.