UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 Asker Yaralı - Son Dakika
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UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 Asker Yaralı

Lübnan'da UNIFIL üssüne roket isabet etti, 4 asker yaralandı. Saldırının arkasında Hizbullah olduğu belirtiliyor.

19.11.2024 22:17
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Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir üsse roket isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 ayrı saldırı yaşandığını ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Büyük ihtimalle Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlenen bir roketin Ramiye köyünün doğusundaki 'UNP 5-42' üssüne isabet etmesi sonucu görev başındaki 4 Ganalı barış gücü askeri yaralandı." denilerek Hizbullah'a işaret edildi.

Yaralanan barış gücü askerlerinden 3'ü tedavi için Sur'daki bir hastaneye nakledildi.

Sur kentine bağlı Şema'daki olayda, UNIFIL karargahındaki bakım atölyesi isabet eden 5 roketten etkilendi. Atölyede ağır hasar oluşmasına karşın herhangi bir barış gücü askerinin yaralanmadığı bildirildi.

Son olarak, yine Nebatiye kentinin Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Hırbet Silm'de bir UNIFIL devriyesine ateş açılırken bu olayda da yaralanma rapor edilmediği aktarıldı.

Şema'daki bakım atölyesine daha önce de top mermisi isabet etmişti

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema'daki karargahına, 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisinin isabet ettiği bildirilmişti.

Söz konusu olayda, düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 Asker Yaralı - Son Dakika

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