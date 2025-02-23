Üniversite Öğrencileri İlk Defa Karla Buluştu

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İlk defa karla buluşan öğrenciler kar keyfini yaşadı

DÜZCE - Düzce'ye okumak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen Üniversite öğrencileri ilk defa yoğun kar yağışı ile karşılaşınca, kar keyfini doyasıya yaşadı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için Türkiye'nin güney ve batısından gelen öğrenciler, hayatlarında ilk defa yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Memleketlerinde göremedikleri kar yağışı sonrasında Kar topu oynayarak karda kayma keyfi yaşayan öğrencilerden Mehmet Ali Türedi, " Ben Balıkesir'den geldim. Kar çok güzel yağıyor. Gayet güzel. Batı taraflarında böyle kar yağışı görmüyoruz. Konuralp bölgesinde 50 santimetreye yakın bir kar görünce arkadaşlarımızla beraber toplanıp kayalım istedik. Kendimizi buz pisti yaptık. Biraz da düzelttikten sonra gayet eğlenceli bir şekilde kayağımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.