Üniversite Öğrencileri Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

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Üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde bir grup Üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine, tepkiler büyüyor. Ardahan'ın Posof ilçesinde üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın cinayetlerini protesto ettiler. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaşta destek verdi.

Posof Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Posof Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Hükümet konağı önüne kadar yürüdü. Hükümet Konağına kadar yürüyen grup, burada sloganlar attı, kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin de destek verdiği grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.