Üniversite Öğrencisi Yılbaşı Kutlamasında Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan üniversite öğrencisi Melek Pekkara (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Melek Pekkara dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı. Gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.