Üniversiteli Genç İhracata Bıldırcınla Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Üniversiteli Genç İhracata Bıldırcınla Katkı Sağlıyor

Elazığ'da Hüseyin Göksel Karabulut, egzotik bıldırcınları üretip yurt dışına ihraç ediyor.

09.03.2025 13:51
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Üniversiteli genç ürettiği egzotik bıldırcınları dünyaya ihraç ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da üniversite öğrencisi Hüseyin Göksel Karabulut, yumurta olarak getirttiği egzotik bıldırcınları kurduğu çiftlikte çoğaltarak yurt dışına ihraç ediyor.

Yılardır süs tavukçuluğuyla ilgilenen ve birçok ırk çalışması yapan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Göksel Karabulut, Avrupa'da düzenlenen yarışmada egzotik bıldırcın türlerini gördü. Ardından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bıldırcınlara ilgisi artan Karabulut, ABD'den 17 tür egzotik bıldırcın yumurtası sipariş verdi. Merkeze bağlı Göl köyünde kendine özel küçük bir çiftlik kuran Karabulut, yumurtaları kuluçka makinesinde çıkardı ve ardından anaç haline getirdi. Aynı zamanda dernek kuran ve başkanı olan genç girişimci, şimdi ürettiği bıldırcın türlerini hem ülke geneline gönderirken hem de yurt dışına ihraç ediyor.

"Yurtiçine de anaç ve yumurta yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Bıldırcın üretimi yaptığını belirten Hüseyin Göksel Karabulut, "Aynı zamanda veteriner fakültesi öğrencisiyim. Yıllardır süs tavukları, bahçe ve egzotik hayvanlara, kısacası kanatlıya bir hevesim var. Ortalama 15 yıldır oldu. İlk başta kanatlıya sevgim süs tavukçuluğu ile başladı. Sonradan Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda egzotik bıldırcınların olduğunun farkına vardım. İlgim olduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olduğu sebebiyle Türkiye'de de çeşitliliğini görmediğimiz için kazandırmak istedim. 17 çeşit bıldırcın mevcut. Hepsini farklı ülkelerden yumurta yoluyla getirebildik. Yumurtaları kendi kuluçka makinelerimizde çıkım yaptık ve ardından büyüttük. Buradaki ortamda büyüdükleri için alışmaları çok kısa sürdü. Ardından anaç haline getirdik. Türkiye'de bizi tanıyan ve bilen kişiler potansiyelimizin farkında vardıktan sonra ihracat ve ithalat için bize başvuruda bulundular. İletişim sayesinde yurtdışına yumurta yoluyla, yurtiçine de anaç ve yumurta yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

" Profesyonel düzeyde üretim yapıyoruz"

Ciddi anlamda bir talep olduğunu dile getiren Karabulut, "Ürettiklerimiz anında sahipleniliyor. Türkiye'de ciddi anlamda egzotik bıldırcın eksikliği var. Çünkü etlik ve yumurta üzerine bıldırcın türleri üzerine yoğunluk var. Egzotik olarak bilinmiyor. Bizimle bağlantı kuranlar çeşitliliğimiz farkına vardığı için birden fazla ırktan yumurta ve anaç tedarik edebiliyor. Sayı yönünde de sıkıntı çıkartmıyoruz. Profesyonel düzeyde üretim yapıyoruz. Haftalık yavru çıkımları yapıyoruz. Talebi fazlasıyla karşılıyoruz" diye konuştu.

"Amacımız bu bölgede bıldırcın, keklik, ördek, tavus kuşu çeşitliliğini oluşturmaktır"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'nin kurucusu ve başkanlığını yaptığını aktaran Karabulut, "23 il ve 2 bölgede kanatlıyı sevdirmek, bir çatı altında üreticilerle potansiyel üretim yapıp başarılı bir üretici kitlesine ulaşmak istiyorum. Çeşitliliği oluşturmak için süs tavukçuluğu ile başladık. Amacımız bu bölgede bıldırcın, keklik, ördek, tavus kuşu çeşitliliğini oluşturmaktır. Zaten nesli tükenmek üzere olan bir ırk. Bunu da kendi ülkemizde yayıp çoğaltıp, paylaşmak istedik. Yumurta fiyatları ırkına göre 35 TL ile başlayıp 150 TL arasında farklılık gösteriyor. Yetişkin olarak da 500 ile başlayıp 4 bin TL arasında değişiyor. Bıldırcın türlerinin hiçbiri yakın ülkelerden değil. Neredeyse tamamı ABD'nin eyaletlerin gelen türlerdir. Her ülkenin kendi göre bıldırcın türü var. Eyaletlerin isimlerini almış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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