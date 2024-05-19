Üniversiteli Kız Öğrenciler, Gönüllü Pilotlarla Başkenti Havadan İzledi - Son Dakika
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Üniversiteli Kız Öğrenciler, Gönüllü Pilotlarla Başkenti Havadan İzledi

Seher Ortatatlı tarafından başlatılan Pilotaj Eğitim Bursu Projesi kapsamında seçilen başarılı öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla uçuş deneyimi yaşadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik ve Geometri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sude Nur Karakuş, uçağın kokpitinden duygularını paylaşarak büyük gurur duyduğunu ifade etti.

19.05.2024 16:13
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Üniversiteli kız öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla gönüllü pilotlarla Başkenti havadan izledi.

Türk Hava Yollarında uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve uçuş okullarında eğitim vermeye devam eden Seher Ortatatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilerin uçuş eğitimi alması için gönüllü iş insanlarıyla Pilotaj Eğitim Bursu Projesi başlattıklarını bildirdi.

Proje kapsamında pilotluk eğitim bursu verilecek başarılı öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Polatlı'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'nda uçuş deneyimi yaşadı.

Özellikle başarılı genç kızlar arasından seçilen öğrenciler, tek motorlu uçaklara binerek kenti havadan izleme fırsatı yakaladı.

Uçuş deneyimi yaşayan öğrenciler arasındaki İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik ve Geometri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sude Nur Karakuş, uçağın kokpitinden seslenerek, "Atatürk genci olarak Sabiha Gökçen'in izinde bu yola adım atmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok güzeldi, hayallerimi bu kadar gerçekleştireceğimi inanmıyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabiha Gökçen, Gençlik, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli Kız Öğrenciler, Gönüllü Pilotlarla Başkenti Havadan İzledi - Son Dakika

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