Üniversiteli ve liseli öğrenciler sürdürülebilirlik kongresinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversiteli ve liseli öğrenciler sürdürülebilirlik kongresinde buluştu

Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları tarafından düzenlenen I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresi'nde üniversiteli ve liseli gençler bir araya geldi. Kongrede sağlık, teknoloji, çevre ve eğitim konuları ele alındı. Kongre, öğrencilerin farkındalık oluşturması ve küresel sorunlara çözüm üretmesi amacıyla düzenlendi.

14.05.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteli ve liseli öğrenciler sürdürebilirlik kongresinde buluştu

İSTANBUL - Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları tarafından düzenlenen I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresinde üniversiteli ve liseli gençler buluştu.

Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları öğrencileri tarafından I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Medicana Eğitim Grubu iştiraki Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen kongrede Sağlık, Teknoloji, Çevre ve Eğitim başlıklarına yer verildi. Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okullarından bazı öğrenciler kongrede sunum yaparken bazıları ise dinleyici olarak yer aldı.

Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA Okulları, I. Ulusal Sürdürülebilirlik Öğrenci Kongresiyle öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farkındalık oluşturup geleceğin liderleri olarak bilinçlenmesi, küresel sorunları anlayarak çözümler üretmesini hedefliyor.

Fenerbahçe Üniversitesinde düzenlenen I. Ulusal Sürdürülebilirlik Kongresine Medicana Grup üst düzey yöneticileri, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyeleri, Sanlab Learning Technologies İş Geliştirme Uzmanı Ebru Eyice ve T3 Vakfı Bilim Atölyeleri Koordinatörü Merve Koçoğlu, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

" Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor "

Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Güniz Küçükgüzel, "Anaokulundan üniversiteye kadar olan bir eğitim öğretim sürecinde buradaki paydaşların bir arada bulunması öncelikle büyük anlam taşıyor. Medicana Eğitim Grubunun ve Medicana Sağlık Grubunun burada bir arada bulunması aynı zamanda iş birliği içerisinde olması, süreçleri geliştirmesi önem arz ediyor. MBA Okulları öğrencilerimiz de buraya katılım göstererek prototip geliştirdikleri ürünleri ya da yapmış oldukları projelerle burada sözlü sunumlarını yapacaklar. Dolayısıyla ortaokul ve lisedeki öğretmenlerimiz, burada üniversitedeki akademisyenlerimiz ile bir güç birliği gerçekleştirecekler. Bu çalışma, Türkiye genelinde bir üniversite ile bir lisenin yapmış olduğu ilk kongredir. Umarım ki buradaki konuşma ve etkileşimler sürdürülebilir olsun ve farklılıklar ortaya koyan projelere imza atılsın" diye konuştu.

"Gençlerimizin projelerini önemsiyoruz "

MBA Okulları AP ve Projeler Koordinatörü Selin Ural, "MBA Okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi iş birliği ile hazırladığımız kongrede öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları proje çalışmaları aslında bugün Daha İyi Bir Dünyanın bilimsel adımı olacak. Öğrencilerimiz sürdürülebilirlik alanında birçok farklı alt temada çalışmalar yürütüyor ve iki günlük kongre boyunca 65 adet sözlü sunum, 27 adet poster sunumunu dinleyeceğiz. Bizler bu çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Akademik dürüstlük temelinde olması bizim için çok önemli. Bilimsel araştırma yöntemleri dersi ile başlayan eğitim sürecimiz öğrencilerimizin proje ürünleri ile ilerlemekte. MBA Okulları olarak sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaların devamlılığı adına her yıl öğrencilerimiz öğrenci kongrelerinde ekosistemde söz sahibi bireyler olmaya devam edeceklerdir." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli ve liseli öğrenciler sürdürülebilirlik kongresinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteli ve liseli öğrenciler sürdürülebilirlik kongresinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement