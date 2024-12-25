Ünlülerden Asgari Ücret Tepkisi

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(ANKARA) - Yeni asgari ücrete, ünlüler ve fenomenlerden de tepki geldi. Oyuncu Şahan Gökbakar, "Allah yardımcınız olsun..." dedi. Sosyal medyada Levent Kırca'nın "Önemli olan zammın miktarı değil zammın gerçekleşmesidir" sözünün geçtiği skecinin videosu sıkça paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepkiler sürüyor. Sosyal medyada ünlüler ve fenomenler de asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya platformunda; 'asgari ücret', 'genel grev' ve 'hükümet istifa' etiketleri açıldı, binlerce kişi bu etiketler altında görüşlerini yazdı.

Ayrıca Levent Kırca'nın asgari ücrete zammına yönelik"Önemli olan zammın miktarı değil, zammın gerçekleşmesidir" sözünün geçtiği videosu da sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Oyuncu Şahan Gökbakar, asgari ücret zammına yönelik X sosyal medya hesabından "Allah yardımcınız olsun..." diyerek tepki verdi.

Oyuncu-senarist Gülse Birsel, İnstagram hesabından Jet Sosyete dizisindeki bir sahneyle tepki gösterdi. Sahnede "Bundan sonra bütün harcamalarını onunla yapacaksın" lafı dikkat çekti.

Sanatçı-oyuncu Yeşim Salkım, "Enflasyonu durdurun" diyerek eleştirilerde bulunan paylaşım yaptı.

İnternet fenomeni Bedri Usta ismiyle bilinen kebapçı Bedrettin Aydoğdu ise İnstagram hesabından video yayınladı. Videoda "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" diye konuştu.