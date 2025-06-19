Ünlülerden Gazze'ye Destek Mektubu

İngiltere'nin Gazze'deki suç ortaklığını sona erdirmesi çağrısıyla dünyaca ünlü 300'den fazla ismin geçen ay imzaladığı mektuba, tanınmış 100 isim daha imza attı.

İngiliz Sky News televizyonu, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben yazdığı ve 300'den fazla ünlü ismin imza attığı mektuba, 100 tanınmış aktör, aktris, sporcu ve müzisyenin daha katıldığını bildirdi.

Starmer'ı "Gazze'de İngiltere'nin suç ortaklığına son vermeye" çağıran mektuba yeni imza atanlar arasında, ünlü oyuncular Dame Judi Dench ve Stanley Tucci'nin yanı sıra Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay de yer aldı.

İngiltere hükümetini Gazze'deki suç ortaklığını sona erdirmeye çağırmışlardı

Geçen ay aralarında şarkıcı Dua Lipa, oyuncu Benedict Cumberbatch, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker ile şarkıcı Annie Lennox'un da bulunduğu 300'den fazla ünlü, İngiltere hükümetini "Gazze'deki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmeye" çağırmıştı.

Starmer hükümetinin İsrail'e silah satışını sona erdirmesini isteyen ünlü isimler, tecrübeli insani yardım örgütlerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve Gazze'de ateşkes için hükümetin aracılık etmesini talep etmişti.???????

Mektuba imza atan diğer isimler arasında şarkıcı Paloma Faith, müzik grubu Massive Attack, Primal Scream, oyuncular Lena Headey, Tilda Swinton ve Zawe Ashton, komedyen Amelia Dimoldenberg, manken Munroe Bergdorf, ressam Tracey Kerime Emin ve Holokost mağduru Stephen Kapos gibi isimler bulunuyor.