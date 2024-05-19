UNSMIL, Libya'da Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadı - Son Dakika
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UNSMIL, Libya'da Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadı

UNSMIL, Libya\'da Milletvekili İbrahim ed-Dırisi\'nin kaçırılmasını kınadı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurdu. UNSMIL, Dırisi'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yaparken, yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatması talep edildi.

19.05.2024 13:27
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Dırisi'nin kaçırılmasından dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Kaçırılan Dırisi'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatması talep edildi.

Açıklamada, Dırisi'nin kaçırılmasının kınandığı vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM), dün Dırisi'nin kaçırılmasını kınadığını duyurmuştu.

TM'nin açıklamasında, Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde ise Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNSMIL, Libya'da Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırılmasını kınadı - Son Dakika

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