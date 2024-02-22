Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Ünye'de motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde cezai işlem uygulandı

Ünye\'de motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde cezai işlem uygulandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, alkolü araç kullanan ve abartı egzozlu araçlara sahip sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet kullanımını önlemek ve trafiği tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini bildirdi.

22.02.2024 17:47
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Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve modifiyeli araç denetiminde sürücülere cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik uygulama noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, alkolü araç kullanan ve araçlarında abartı egzoz bulunan araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet kullanımının önüne geçmek, trafiği tehlikeye düşüren modifiyeli ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetimlerin toplumun güven ve huzuru için 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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