Uraloğlu'ndan İpek Yolu Vurgusu - Son Dakika
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Uraloğlu'ndan İpek Yolu Vurgusu

Uraloğlu, İpek Yolu'nun modernleşmesi ve Türkiye'nin rolünü Şian'da açıkladı.

21.05.2025 07:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı ile Çin'in Doğu ve Batı Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu'nun açılışında konuştu.

Uraloğlu, konuşmasında, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurgulayarak, tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini bağlantısallık projeleriyle canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi açısından önemine dikkati çekti.

Fuarın düzenlendiği Şian şehrinin, Çin'in eski başkentlerinden birisi ve tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu ticaret yolunun Çin'den başlayıp Orta Asya üzerinden Anadolu'ya kadar uzandığını ve İstanbul'un bu hattın son durağı konumunda olduğunu belirtti.

Şian ve Anadolu şehirleri arasında baharat, ipek, değerli taşlar, cam ürünleri, kağıt ve kültürel unsurlar alışverişi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "İpek Yolu binlerce yıl boyunca yalnızca ticaretin değil, kültürlerin, fikirlerin ve dostluğun da yolu olmuştur. Bugün bizler bu geleneği çağın gerekliliğiyle harmanlayarak daha ileriye taşımak için bir aradayız." dedi.

Uraloğlu, tarihi İpek Yolu'nun modern bir yansıması olan fuarın kültürel ve ekonomik köprüler kurmak, işbirliğini güçlendirmek ve ortak kalkınma hedeflerini paylaşmak açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Ulaştırma sektörü, sadece altyapı meselesi değildir. Aynı zamanda ekonomik güvenliğin, bölgesel entegrasyonun ve hepimiz için olmazsa olmaz barışın temelidir." ifadesini kullandı.

"Orta Koridor" ile "Kuşak ve Yol"

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan stratejik konumu sayesinde küresel ölçekte erişilebilir, sürdürülebilir ve çok modlu bir ulaştırma altyapısı sunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahını güçlendirmek amacıyla büyük ölçekli projelere öncülük ettiğinin altını çizdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, modern limanları, lojistik merkezleri ve gümrük süreçlerinde dijital dönüşümle sağladığı etkinlikle Çin ile Avrupa arasında yük taşımacılığında hızlı, güvenilir ve öngörülebilir bir rota imkanı sunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören Türkiye'nin Hazar geçişli Orta Koridor Girişimi, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın gelişmesini hedefleyen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile doğal bir sinerji oluşturmaktadır. Bu çerçevede ülkemiz Kuşak ve Yol Girişimi'ni kazan-kazan ilkesi çerçevesinde desteklemeye devam edecektir."

Bu işbirliği hedefi doğrultusunda Türkiye ile Çin arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığını hatırlatan Uraloğlu, bu kapsamda başlatılan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi seferlerinin, bu uyumlaştırmaya yönelik bir adım ve Asya ile Avrupa arasında kurulan lojistik köprülerin en somut ve en başarılı örneklerinden birisi olduğunun altını çizdi.

Yeşil koridorlar

Uraloğlu, dünyada küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve güzergah çeşitliliğiyle yeşil lojistik çözümlerinin önem kazandığı bir sürecin yaşandığına dikkati çekerek, bu bağlamda tedarik zincirinin güvenliği ve oluşturulan hatların sürekliliği açısından yeşil koridorlara geçişin mutlaka planlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin hedefinin yalnızca altyapıları inşa etmek değil aynı zamanda kalıcı, dengeli, çağın gereklerine uygun ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturmak olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ulaştırmanın tüm alanlarında ve özellikle demir yolu taşımacılığında kolaylaştırıcı ve entegre çözümler sunmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin bu alanda tüm paydaşlarıyla karşılıklı faydaya dayalı bir işbirliği yürütmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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