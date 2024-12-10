Ürdün ABD ile Ortadoğu Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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Ürdün ABD ile Ortadoğu Görüşmeleri Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD ile Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Çatışmalar sürüyor.

10.12.2024 03:16
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD yetkilileriyle Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile başkent Amman'daki makamında bir araya geldiği belirtildi.

Bakan Safedi'nin ABD'li yetkililerle, bölgesel gelişmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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