Ürdün'de Gazze Planına Protesto

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Ürdün'de halk, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı sergilediği tutumu desteklemek için gösteri düzenledi.

Cuma namazı sonrası başkent Amman'ın merkezindeki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan onlarca Ürdünlü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti.

Gösteride "Ürdün halkı, Kral Abdullah'ın hayırlarının arkasındadır.. Onlar alternatifi olmayan değişmezlerdir.. Alternatif vatana hayır.. Vatandaşlık vermeye de hayır" yazılı afişler açıldı.

Filistinlilerin zorla topraklarından göç ettirilmesi aleyhinde sloganlar atan göstericiler, "Ürdün kimliğimiz köklüdür, üzerinde pazarlıklar yapılmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

"Ürdün'ün, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat'ta ABD Başkanı Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Kral 2. Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.