Ürdün'de İHA Düşmesi: Can Kaybı Yok

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, ülkenin çeşitli bölgelerine, aralarında bir insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu "cisimlerin" düştüğüne dair raporlar aldıklarını, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bu sabah ülkenin bazı kentlerine düşen nesnelerle ilgili çok sayıda rapor alındı ve her biriyle ilgilenildi." ifadesine yer verildi.

Başkent Amman'ın kuzeyindeki Ebu Nuseyr bölgesine de bir cismin düştüğü aktarılan açıklamada, olay yerine yönlendirilen ekiplerin ticari mağazaların yakınına bir İHA'nın düştüğünü tespit ettiği belirtildi.

İHA'nın düşmesi sonucu bir araç ile bir otobüs durağının hasar gördüğü, olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili güvenlik ve askeri birimlerin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü ayrıca vatandaşlara, "son derece tehlikeli olabilecek yabancı cisimlere yaklaşmamaları" ve benzer durumları acil durum hattı "911" üzerinden yetkililere bildirmeleri uyarısında bulundu.

Ürdün makamları, 14 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde bir evin üzerine düşen bir cisim nedeniyle 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını birden fazla kez kapatan Ürdün, hava sahasında tespit edilen "yabancı cisimleri" engellediğini duyurmuş ve ülkesinin "savaş alanına dönüşmeyeceğini" vurgulamıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.