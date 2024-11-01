Ürdün'de İHA Düşüşü

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Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın rotasından saparak ülkenin hava sahasına girdiği ve ardından düştüğü belirtildi.

İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Ceraş kentine bağlı Suf beldesine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanma veya ölümün bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada İHA'nın nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Düşen İHA nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangının sivil savunma ekiplerince söndürüldüğü, patlayıcı olup olmadığının belirlenmesi için bölgeye istihkam birliklerinin yönlendirildiği ifade edildi.

Ürdün ordusu, 29 Ekim'de de 2 İHA'nın rotasından saparak ülkenin hava sahasına girdiğini ve ardından düştüğünü duyurmuştu.