Ürdün'de Milletvekili Seçimleri Başladı

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Ürdün'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek. 5 milyon 80 bin 858 seçmen, yeni milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek.

Ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden bin 623 aday, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) 138 sandalye için yarışacak.

Ürdün Kraliyet Ofisi'nden 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, anayasanın 34. maddesi gereğince TM'yi feshettiği belirtilmişti.

Ürdün'de parlamento, seçilenlerden oluşan TM ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.