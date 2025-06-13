Ürdün'de Sınır Kapısı Kapatıldı

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndan (Allenby) geçişlerin, İsrail tarafında alınan kapatma kararı üzerine durdurulduğunu duyurdu.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından alınan kapatma kararının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu geçişine kapatıldığı belirtildi.

Ürdün Sivil Havacılık Kurumu da bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Kızıldeniz yakınındaki Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve 48 toprakları olarak bilinen İsrail'e açılan Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı isimli 3 kara sınır kapısı bulunuyor.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün'de uyarı sirenleri çalmıştı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA'ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.