Ürdün’de Suriye Sızma Girişimine Müdahale - Son Dakika
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Ürdün’de Suriye Sızma Girişimine Müdahale

Ürdün ordusu, Suriye'den 3 sızma girişimini engelleyerek 1 ölü ve 7 gözaltı gerçekleştirdi.

24.11.2024 16:16
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Ürdün ordusu, Suriye'den ülke sınırına gerçekleşen 3 sızma girişimine müdahale edildiğini; bir kişinin öldüğünü, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Suriye topraklarından Ürdün'e sızma girişiminin engellendiği belirtildi.

Angajman kuralları uygulanarak sızma girişiminde bulunan kişinin yakalandığı ve ilgili makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Bir başka açıklamada ise kuzey askeri bölgesinin iki sızma girişimine müdahale ettiği, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanlardan birinin öldürüldüğü, 6 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırlarını korumak için kararlılıkla çalışacağı ve ulusal güvenliğe yönelik eylemlerle güçlü şekilde mücadele edeceği vurgulandı.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den yapıldığını açıkladığı uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün’de Suriye Sızma Girişimine Müdahale - Son Dakika

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