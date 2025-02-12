Ürdün'den Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Ürdün'den Filistin'e Destek Mesajı

Ürdün Başbakanı Hassan, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını duyurdu.

12.02.2025 14:49
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Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Filistinlilerin zorla yerinden edilerek, topraklarına yerleştirilmesini ve ülkesi aleyhindeki çözümleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hassan, Ürdün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "Kral 2. Abdullah, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ürdün'ün çıkarlarının, istikrarının ve halkının korunmasının her şeyin üstünde olduğunu açık bir şekilde vurguladı." dedi.

Kral Abdullah'ın Ürdün'ün Filistinlilerin zorunlu göçü konusundaki tutumunun net ve değişmez olduğunu ifade ettiğini belirten Hassan, "Ne iskan, ne sürgün, ne de Ürdün aleyhine çözümler kabul edilemez." diye konuştu.

Hassan, "Filistin meselesinin çözümü, Filistin topraklarındadır. İşgale ve adaletsizliğe rağmen Filistinlilerin vatanı ve terk etmeyecekleri topraklarında Filistin meselesini çözmek, onların kararlılığını desteklemek ve adil haklarını savunmak, çabalarımızın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Filistin ve bölgenin geleceğini ilgilendiren meselelerde tek başına hareket etmediğini dile getiren Hassan, aleyhlerine alınacak kararları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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