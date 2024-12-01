Ürdün'den Gazze'ye Yeni Yardım Konvoyu

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AMMAN, 1 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Haşimi Hayır Kurumu, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Dünya Gıda Programı işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne yeni bir insani yardım konvoyu gönderdiğini duyurdu.

Kurumdan cumartesi günü yapılan açıklamada konvoyun gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaç maddeleriyle yüklü 50 kamyondan oluştuğu ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gazze'deki ilgili makamlara teslim edileceği belirtildi.

Kurumun genel sekreteri Hüseyin El-Şibli, Ürdün'ün Gazze halkını desteklemek için ön saflarda yer almaya devam edeceğini söyledi.

Ürdün'ün şu ana kadar Gazze'ye 4.326 kamyon ve Mısır'ın El- Ariş Havaalanı üzerinden 53 uçakla yardım gönderdiğini belirten Şibli, ayrıca 124'ü Ürdün tarafından, 266'sı diğer ülkelerle işbirliği halinde olmak üzere toplam 390 havadan yardım ve 8 helikopter yardım misyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.