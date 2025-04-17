Ürdün Dışişleri Bakanı Şam'da

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Bakan Safedi, Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ele alındı.

Safedi ve beraberindekiler daha sonra Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi.