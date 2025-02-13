Ürdün Kralı Abdullah'dan Filistin Vurgusu - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah'dan Filistin Vurgusu

Kral 2. Abdullah, Macron ile görüşerek Filistinlilerin topraklarında yerleşik olmasının şart olduğunu belirtti.

13.02.2025 05:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik olmasının gerekliliğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşen Ürdün Kralı, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerine karşı çıktığını vurguladı.

2. Abdullah, ülkesinin, ( İsrail'in) Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlileri yerlerinden edip toprak ilhak etme girişimlerini reddettiği yönündeki tutumunu teyit ederken, "Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik hale getirilmesinin gerekliliğini" belirtti.

İki lider, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve insani müdahalenin artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkati çekerken, 2. Abdullah, Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesi faaliyetlerinin durdurulması gerekliliğine işaret etti.

Ürdün Kralı ayrıca, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için etkin bir şekilde çalışılması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah'dan Filistin Vurgusu - Son Dakika

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