Ürdün, Süveyda'da Ateşkesi Destekledi

Ürdün, Suriye hükümetinin ülkenin güneyindeki Süveyda bölgesinde duyurduğu ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam yönetiminin güneydeki Süveyda vilayetinde ilan ettiği ateşkes kararına dikkat çekildi.

Bölgede sükunetin sağlanması ve sivillerin korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Suriye devletinin ülke topraklarının tümünde egemenliğini sağlaması ve hukukun uygulanmasının kaçınılmazlığı ifade edildi.

Suriye hükümetinin Süveyda vilayetinde aldığı ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün olarak, Suriye hükümetinin tüm halkın güvenliğini ve haklarını korumak üzere toprak bütünlüğünü, güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atığı adımlara destek verildiği aktarıldı.

Süveyda bölgesindeki olaylar

Süveyda'da 2 gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam 5 hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün Süveyda'da şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.