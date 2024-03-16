Ürdün ve ABD, Gazze'deki ateşkes çalışmalarını değerlendirdi

Ürdün ve ABD'li yetkililer, Gazze'de tam ve acil ateşkese varılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile başkent Amman'da bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'de tam ve acil ateşkes sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'de savaşın ve insani dramın sona ermesi, sivillerin korunması ve insani yardımların yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, Leaf'ın ülkeye ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.
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