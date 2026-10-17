Ürdün ve Suudi bakanlar Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gerilimin azaltılması çabalarını ele alarak ülkelerinin güvenlik ve istikrarlarını tehdit eden gelişmelere karşı dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi ile Bin Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede bakanlar, bölgesel gelişmeleri, sükunetin yeniden sağlanması, krizlerin kontrol altına alınması ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması için yürütülen çabaları değerlendirdi.

İki bakan, mevcut sorunlar karşısında koordinasyon ve istişareyi sürdürmenin, bölge ülkelerinin güvenliğini güçlendirmenin ve halklarının çıkarlarını korumanın önemini vurguladı.

Safedi, Ürdün'ün Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırılarını kınadığını yineleyerek ülkesinin, Riyad'ın güvenliğini ve egemenliğini, vatandaşları ile ülkede ikamet edenlerin emniyetini korumak amacıyla attığı tüm adımlarda Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.