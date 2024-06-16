Ürdünlü hacı adaylarının ölü sayısı 14'e yükseldi, 17 kişi kayboldu

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Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.