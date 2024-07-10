Urla'da Gençlik Merkezi İnşaatı Durduruldu - Son Dakika
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Urla'da Gençlik Merkezi İnşaatı Durduruldu

AK Parti Urla İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, ilçede yapımı planlanan gençlik merkezi inşaatının belediye tarafından durdurulduğunu belirtti. Tiryaki, inşaatın önce zabıta ekiplerince durdurulduğunu, ardından Belediye Meclisinin aldığı kararla arsa tahsisinin iptal edildiğini açıkladı. Tiryaki, karara tepki göstererek, inşaatın durdurulmasının Urla halkının hizmetine sunulacak bir yatırımın göz ardı edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

10.07.2024 18:05
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AK Parti Urla İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, ilçede yapımı planlanan gençlik merkezi inşaatının belediye tarafından durdurulduğunu belirtti.

Tiryaki, yazılı açıklamasında, Urla'da 29 Haziran'da inşaatına başlanılan gençlik merkezi inşaatının önce zabıta ekiplerince durdurulduğunu, ardından Belediye Meclisinin aldığı kararla arsa tahsisinin iptal edildiğini belirtti.

Karara tepki gösteren Tiryaki, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Urla'mızın, Urlalı hemşehrilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunulacak bir yatırım, bütün gelinen süreç ve emek göz ardı edilerek durdurulmuştur. Acaba Urla Belediye Başkanı kendi imkanları ile böyle bir inşaata başladığında ne zaman bitirmeyi planlamaktadır. Bu alan alternatif sunulan yerler içinde vatandaşın ulaşım kolaylığı ve ilçe spor kompleksinin içinde bulunması sebebi ile tercih edilmiştir. Sayın Balkan bu konuda hiç endişelenmesin devletimiz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda da bu yatırımları yapabilecek kudrete sahiptir."

Kaynak: AA

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