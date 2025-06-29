Urla\'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve İzmir- Çeşme Otoyolu yakınında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Camiatik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle İzmir-Çeşme Otoyolu çevresindeki otluk alana da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle otoyoldaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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