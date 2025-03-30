Uşak'ta Bayram Kutlaması

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, Vali Naci Aktaş protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Hasbahçe Polisevi'ndeki programda konuşan Vali Aktaş, vatandaşların bayramını tebrik ederek bayramın ülkeye, millete hayır getirmesini temenni etti.

Yola çıkacaklara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Aktaş, "Trafikte bir saniyelik sabır, bir ömür boyu mutluluk getiriyor. Yola çıkan herkesten sabırla gidip, sabırla gelmelerini istiyorum. Bir kural bir ömür kurtaracaktır. Kurallara uyarsak, sabredersek yolun sonu bayram olacaktır." dedi.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ise Ramazan Bayramı'nın yeryüzüne huzur getirmesini, dünyanın çeşitli yerlerindeki zulümleri ortadan kaldırmasını diledi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da bayramı kutlayarak, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Aktaş, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giderek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.