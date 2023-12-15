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Uşak'ta Gıda Yüklü Tır Alev Aldı - Son Dakika
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Uşak'ta Gıda Yüklü Tır Alev Aldı

Uşak'ta seyir halindeyken alev alan gıda ürünleri yüklü tır, kullanılamaz hale geldi. İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen tırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Uşak\'ta Gıda Yüklü Tır Alev Aldı
15.12.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:31
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Uşak'ta seyir halindeyken alev alan gıda ürünleri yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen M.E. (52) idaresindeki gıda ürünleri taşıyan 34 NS 7401 plakalı tırda, Çamyazı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracı yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yoğun duman nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA
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