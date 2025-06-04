Uşak\'ta Kurban Kesim Noktaları Belirlendi

Uşak Valisi Naci Aktaş, kent genelinde 70 kurban kesim noktası belirlendiğini, bu alanlar dışında kesim yapanlara idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Aktaş, Valilik Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda mayıs ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde 383 olayın meydana geldiğini aktaran Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 78,8 olduğunu belirtti.

Vali Aktaş, polis ve jandarma ekiplerince bu dönemde yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 147 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Aktaş, il genelinde düzenlenen operasyonlarda 75 kişinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 64 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Kent genelinde yaşanan trafik kazalarının yaklaşık yüzde 35'ini motosiklet kazalarının oluşturduğuna dikkati çeken Aktaş, mayısta 6 bin 267 motosikletin ekiplerce denetlendiği bilgisini paylaştı.

Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Aktaş, bayram tatili boyunca 671 ekipte 2 bin 470 personelin görev yapacağını aktardı.

Aktaş, kurbanların hijyenik ortamda kesimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurban Hizmetleri Komisyonu'nda bununla ilgili kararları aldık. Komisyon tarafından ilimiz genelinde 7 kurban satış noktası, 70 kurban kesim noktası belirlendi. Bu kesim noktalarında müftülüğümüz tarafından görevlendirilmiş kişiler yer alacak. Kurban kesimi olarak belirlenmiş yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde, özel mülklerinde kurban kesimi serbest ancak buralarda da hem dini hem de hijyenik koşullara uymalarını istiyoruz. Alınan bu kararlara uymayan vatandaşlar hakkında idari para cezası uygulanacak. En düşük ceza 6 bin 900 liradan başlayıp, faaliyetin niteliğine göre 50 bin liraya kadar çıkmaktadır."